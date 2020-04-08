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رياضة

إكرامي الكبير يُفجر مفاجآة مدوية عن موقفه من انتقال ابنه إلى الزمالك .. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:28 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
كشف إكرامي الشحات، أسطورة النادي الأهلي، موقفه من انتقال ابنه شريف حارس الاهلي إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الجاري.

وقال إكرامي فى حديثه لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": "لن أوافق على انتقال شريف إلى الزمالك مطلقًا، على الرغم  من انه خلال أزمته مع مارتن يول تحدث مرتضي منصور معي ولكنني رفضت مع كل الإحترام للقلعة البيضاء".

وأضاف: "لا أحد من إدارة النادي الأهلي يتدخل بشأن رحيل أو بقاء أى لاعب عن القلعة الحمراء ودائمًا القرارات تكون صادرة من المدير الفني".

وكان بيراميدز قد توصل إلى اتفاق نهائى مع لاعبي الأهلي شريف إكرامى حارس المرمى وأحمد فتحي النجم المخضرم للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة .

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