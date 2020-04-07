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محافظات

بعد فرض الحجر الصحي التام عليها.. شاهد الصور الأولى من قرية المعتمدية بالجيزة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:54 م
شوارع قرية المعتمدية
شوارع قرية المعتمدية بعد فرض الحجر الصحي
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محمد الصاحى

أعلنت محافظة الجيزة مساء اليوم الثلاثاء، فرض حجر صحي تام على قرية المعتمدية بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يومًا حرصا على سلامة المواطنين، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

ومع اللحظات الأولى من قرار محافظة الجيزة بإعلان الحجر الصحي لـ قرية المعتمدية، سادت القرية حالة كبيرة من الهدوء وسط خلو شوارع القرية باستثناء عدد محدود من الشباب الذين يتولون أعمال الرش والتعقيم أمام منازلهم.

 

وـكانت محافظة الجيزة أكدت في بيان لها، اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وأيضًا ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

 

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية"؛ لتوفير كافة السلع التموينية والخبز والخضروات والفاكهة وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم. 

بعد فرض الحجر الصحي التام عليها.. شاهد الصور الأولى من قرية المعتمدية بالجيزة
بعد فرض الحجر الصحي التام عليها.. شاهد الصور الأولى من قرية المعتمدية بالجيزة
بعد فرض الحجر الصحي التام عليها.. شاهد الصور الأولى من قرية المعتمدية بالجيزة
بعد فرض الحجر الصحي التام عليها.. شاهد الصور الأولى من قرية المعتمدية بالجيزة
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