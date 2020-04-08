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رياضة

أسامة نبيه يطلب 60 مليون جنيه لشغل هذا المنصب .. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:06 ص
اسامة نبيه
اسامة نبيه
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عمرو ابوبكر
كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن قيمته كلاعب في الدوري المصري هذا التوقيت.

وقال نبيه خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه لو لاعب كرة في هذا التوقيت لطالب بتقاضي 60 مليون جنيه في ثلاثة مواسم بواقع 20 مليون للموسم الواحد.

وأضاف نبيه، أنه سيلعب في مركز رأس الحربة، ومن الممكن أن العب دفيندر أو ليبرو.

جدير بالذكر أن، أسامة نبيه اعتزل لعب كرة القدم عام 2009، ولم يبتعد عن العمل في مجال كرة القدم، وعمل بالجهاز الفني للزمالك. 
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