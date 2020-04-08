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رياضة

أسامة نبيه يكشف حقيقة تدخله لضم شيكابالا لمنتخب مصر.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:15 ص
اسامة نبيه
اسامة نبيه
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عمرو ابوبكر
كشف أسامة نبيه، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن تدخله في ضم لاعب بعينه في صفوف منتخب مصر أثناء تواجده في صفوف الجهاز الفني لهيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة. 

وقال نبيه خلال تصريحاته مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إنه طالب كوبر بضم شيكابالا للمنتخب حيث انه مميز ووجوده سيفيد المنتخب.

وأضاف نبيه، انكوبر كان يحب أن يرى شيكابالا في المنتخب وهو يحب لعب الاباتشي لذلك وافقني سريعاََ. 

وأشار نبيه الى أن، شيكابالا لاعب مميز ويستحق ان يكون في صفوف منتخب مصر، وكان من الضروري مشاركته في كأس العالم. 

جدير بالذكر أن أسامة نبيه اعتزل لعب كرة القدم عام 2009، ولم يبتعد عن العمل في مجال كرة القدم، وعمل بالجهاز الفني للزمالك. 
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