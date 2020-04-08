بدون أدوية .. 3 مكونات خارقة من مطبخك تخلصك من مشاكل الهضم

هل تعانى من مشاكل الهضم وأعراضها المزعجة يمكنك التخلص منها بوصفة سريعه تساعد على هضم أسرع بمكونات طبيعية من مطبخك يقدمها موقع برايت سايد





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مكونات الوصفة ..









فى وعاء على النار أغلى القرفة ثم قومى بتصفيتها وإضافة الليمون وصودا الخبز و تناولى كوب إلى كوبين منها يوميا بعد تناول الوجبة مباشرة.







أما القرفة فتحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على الحد من تهيج والتهاب الحلق والمريء وبطانة المعدة كما أثبتت المركبات القوية الأخرى الموجودة في القرفة فعاليتها في محاربة الغازات والانتفاخ والتقلصات



ملعقة كبيرة عصير ليمونملعقة صغيرة صودا خبزملعقة من القرفةتشير بعض الدراسات إلى أن الجمع بين عصير الحمضيات والمياه وقليل من صودا الخبز يؤدي إلى عجائب لتحسين صحة الجهاز الهضمي.