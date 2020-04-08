AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية .. 3 مكونات خارقة من مطبخك تخلصك من مشاكل الهضم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:01 ص
هضم
هضم
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانى من مشاكل الهضم وأعراضها المزعجة يمكنك التخلص منها بوصفة سريعه تساعد على هضم أسرع بمكونات طبيعية من مطبخك يقدمها موقع برايت سايد


مكونات الوصفة ..

     ملعقة كبيرة عصير ليمون
     ملعقة صغيرة صودا خبز
    ملعقة من القرفة


فى وعاء على النار أغلى القرفة ثم قومى بتصفيتها وإضافة الليمون وصودا الخبز و تناولى كوب إلى كوبين منها يوميا بعد تناول الوجبة مباشرة. 

تشير بعض الدراسات إلى أن الجمع بين عصير الحمضيات والمياه وقليل من صودا الخبز يؤدي إلى عجائب لتحسين صحة الجهاز الهضمي.

أما القرفة فتحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد على الحد من تهيج والتهاب الحلق والمريء وبطانة المعدة كما أثبتت المركبات القوية الأخرى الموجودة في القرفة فعاليتها في محاربة الغازات والانتفاخ والتقلصات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسرعة مذهلة.. 3 حيل لتبيض الأسنان بـ 5 جنيهات

إذابة الدهون مثل الثلج .. ملعقة سحرية من هذا المشروب قبل النوم

علاج طبيعي وفورى يخلصك من الحموضة ويشعرك بالراحة

نتائجه مذهلة.. تعرفى على علاج عسر الهضم

ب5 جنيهات فقط .. تخلصى من تسوس الأسنان

ترشيحاتنا

بعد فرض الحجر الصحي التام عليها.. شاهد الصور الأولى من قرية المعتمدية

مرتضى منصور يقرر منح أسرة الراحل محمد السباعي عضوية الزمالك

رسالة من الملكة إليزابيث لـ خطيبة بوريس جونسون بعد نقله للعناية المركزة

حتى الآن.. دولة معزولة لم تسجل أي إصابة بـ فيروس كورونا

3 بشريات نبوية في ليلة النصف من شعبان.. تعرف عليها

صلاة قيام الليل .. 9 مكافآت ربانية للمصلي.. وهذا أفضل وقت لأدائها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

10 علامات تحذيرية.. أعراض كسل الغدة الدرقية

ميركوري كوجر من فورد تعود للحياة على يد مصمم عالمي.. صور