خلود زهران: المتاجرة مع الله مكسب.. ويجب مساندة العمالة في تلك الظروف

قالت الإعلامية خلود زهران ، مذيعة اكسترا نيوز ، إن كافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة هدفها الحفاظ على المواطن المصرى .





وأضافت الإعلامية خلود زهران ، مقدمة برنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " أكسترا نيوز " ، أن الإنسان عليه دور مهم جدا اتجاه نفسه فلابد من النظافة الشخصية باستمرار .





وأشارت الإعلامية خلود زهران ، إلى أن نظافتك الشخصية تعُد خط الدفاع الأول أمام أي ميكروب أو فيروس أو وباء ، مؤكده على مدى أهمية الحفاظ على نفسك وعلى نظافتك الشخصية .





وتابعت الإعلامية خلود زهران ، أن لابد من الأخذ بالأسباب الكثيرة التى تحمينا من هذا الوباء الذي يحصد بالآلاف يوميًا فى كل انحاء العالم ، منوهة إلى أن خطورة الوباء فى سرعة انتشاره وعدم وجود علاج له حتى الآن .





وأكدت أن علينا الابتعاد عن الازدحام و التكدسات ، لافتة إلى أن الشئ الذي تتزاحم عليه لن يكون أغلى من نفسك ومن أولادك الذين قد تتسبب فى عدواهم ، و الابتعاد للشائعات وحملات التشكيك التى تثير الرعب فى نفوسنا .



