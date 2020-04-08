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خلود زهران: المتاجرة مع الله مكسب.. ويجب مساندة العمالة في تلك الظروف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:35 ص
خلود زهران
خلود زهران
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية خلود زهران ، مذيعة اكسترا نيوز ، إن كافة الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة هدفها الحفاظ على المواطن المصرى .

وأضافت الإعلامية خلود زهران ، مقدمة برنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " أكسترا نيوز " ، أن الإنسان عليه دور مهم جدا اتجاه نفسه فلابد من النظافة الشخصية باستمرار .

وأشارت  الإعلامية خلود زهران ، إلى أن نظافتك الشخصية تعُد خط الدفاع الأول أمام أي ميكروب أو فيروس أو وباء ، مؤكده على مدى أهمية الحفاظ على نفسك وعلى نظافتك الشخصية .

وتابعت الإعلامية خلود زهران ، أن لابد من الأخذ بالأسباب الكثيرة التى تحمينا من هذا الوباء الذي يحصد بالآلاف يوميًا فى كل انحاء العالم ، منوهة إلى أن خطورة الوباء فى سرعة انتشاره وعدم وجود علاج له حتى الآن .

وأكدت أن علينا الابتعاد عن الازدحام و التكدسات ، لافتة إلى أن الشئ الذي تتزاحم عليه لن يكون أغلى من نفسك ومن أولادك الذين قد تتسبب فى عدواهم ، والابتعاد للشائعات وحملات التشكيك التى تثير الرعب فى نفوسنا .

وأوضحت أنه لابد من عدم الضرب بعرض الحائط لكل الإجراءات التى تتخذها الدولة لحمايتك ولابد من الدعاء إلى الله لكي يرفع عنا هذا الوباء لأن  الدعاء بدون الله ليس له كاشفه فالمتاجرة مع الله مكسب لينا جميعا ويجب مساندة العمالة في تلك الظروف .
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