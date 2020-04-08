هنتغدى ايه النهاردة.. لحمة مشوية على الفحم مع البطاطس المقرمشة.. وسلطة الطحينة

تعانى الكثير من السيدات من الملل بسبب الطريقة الروتينة لتحضير الطعام، وخاصة بشكل يومى فى الوقت الحالى، ولذلك يجب التنوع والتجديد وخاصة فى وجبة الغذاء ، ولأضافة روح من المرح يمكن مشاركة الأطفال مع الأهل فى إعداد الطعام.





ولذلك نقدم لكم طريقة عمل اللحم المشوى مع البطاطس المقرمشة، وسلطة الطحينة













المقادير

1 حبة بصل

1 حبة طماطم

3 فصوص ثوم

1 معلقة كبيرة عسل أبيض

1 معلقة كبيرة صويا صوص

2 معلقة كبيرة خل

ربع كوب زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

بهارات

زعتر









خطوات التحضير

يوضع البصل في الكبة، ويضاف إليه الطماطم والثوم، ويفرم جيدًا حتى ينعم.

يضاف الزيت والعسل والصويا صوص والخل والفلفل الاسود والبهارات والزعتر، وتفرم مرة أخرى.

تتبل اللحمة بالخليط، وتدعك بها جيدًا.

تترك في التتبيلة لمدة ليلة كاملة، ثم يضاف الملح قبل التسوية.

تسخن الشواية الكهربائية، وتدهن بالزيت.

توضع اللحم على الشواية، وتقلب على الجانبين حتى تحمر وتنضج.

تقدم ساخنة مع السلطة.





ملحوظة:

هذه التتبيلة تكفي كيلو واحد من اللحم.

يجب عند تتبيل اللحوم عدم وضع الملح في التتبيلة لأنه يفقد اللحم ماؤه، ويجعله يجف أثناء التسوية.

يمكن شوي اللحمة على الشواية الكهربائية أو على الفحم.

في حال الشوي على الجريل يمكن دخول اللحم الفرن لتكملة النضج.









مقادير البطاطس:-

نصف كيلو بطاطس

كوب دقيق

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة كركم

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

زيت





طريقة تحضير البطاطس المقرمشة:





- يوضع البيكنج بودر على الدقيق ثم يضاف الكركم ثم يضاف مكعب المرقة عليهم.

- يضاف القليل من الماء فوق الدقيق ليصبح خليط ثم توضع البطاطس به.

- تقلى في زيت غزير وتقدم.





أقرأ أيضًا

مقادير الطحينة

طحينة

كمون

ثوم مفروم

عصير ليمون

خل

ماء

ملح فلفل أسود

بقدونس طازج





طريقة تحضير سلطة طحينة

* توضع الطحينة في بوله يضاف عصير الليمون والخل وتقلب جيدا حتى يتغير اللون

* يضاف الملح والفلفل وثوم وشبت وماء

* تقلب جيدا حتى تصل للقوام المطلوب وتقدم











