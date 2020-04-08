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أخبار البلد

سعفان يتابع مستحقات سابع متوفي مصري بـ كورونا في إيطاليا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا، أشار فيه إلي وفاة المواطن المصري شريف علاء فراج فراج ، بفيروس كورونا ، ليكون بذلك سابع حالة وفاة لمصري بهذا الفيروس.

وأوضح،  هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن ذلك يأتي  في إطار متابعة الوزير على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس "كورونا"،(كوفيد19).

ولافت الملحق العمالي مجدى حسنين، إلي المواطن المصري المتوفي من الفيوم مركز تطون، ويعمل في قطاع المقاولات، وكان  قبل الوفاة موضوع علي جهازين للتنفس الصناعي وضخ الدم إلي الرئة منذ عدة أيام ، ودخل مستشفي نجواردا بميلانو، وكان لدية إصابات عديدة فضلا عن إصابته بـ "كورونا".

وأكد الملحق العمالي  أن المتوفي تم تكفينه ودفنه حسب الشريعة الإسلامية في مقابر المسلمين، من خلال منظمة الايكوي التي تتكفل بدفن موتى المسلمين.

وأشار أنه تنفيذا لتكليف وزير القوي العاملة، بمتابعة مستحقات المواطن المصري المتوفي بالفيروس وإبلاغ تعازيه لأسرته، فانه جاري التواصل مع شقيق المتوفي لاستيفاء كافة بياناته وإعلام الوراثة للتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي "الأنبس" الإيطالية.

سعفان يتابع مستحقات سابع متوفي مصري بـ كورونا في إيطاليا
سعفان يتابع مستحقات سابع متوفي مصري بـ كورونا في إيطاليا
سعفان يتابع مستحقات سابع متوفي مصري بـ كورونا في إيطاليا
سعفان يتابع مستحقات سابع متوفي مصري بـ كورونا في إيطاليا
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