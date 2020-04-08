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رياضة

بعد اجتماع الفيديو كونفرانس.. اتحاد السلة يدعم المناطق لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:51 م
اجتماع اتحاد السلة
اجتماع اتحاد السلة
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عبدالله هشام
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اجتماعًا هو الأول من نوعه بين اتحادات الألعاب المصرية عن طريق الفيديو كونفرانس لتفادي التجمعات وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وناقش مجلس الإدارة آخر تطورات الوضع العام في مصر في ظل توقف النشاط الرياضي على جميع المستويات العمرية والتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" باستمرار للتناقش حول مستقبل النشاط الرياضي بجانب متابعة آخر تطورات اللاعبين المصريين العالقين في الخارج بسبب غلق المجال الجوي.

وقرر مجلس الإدارة دعم كل منطقة من مناطق الاتحاد المختلفة في الجمهورية بمبلغ 10 آلاف جنيهًا من أجل المساهمة في شراء معدات وأدوات النظافة والتطهير الخاصة بفيروس كورونا من أجل تعقيم المقرات للحد من انتشار الفيروس.
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