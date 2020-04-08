بعد اجتماع الفيديو كونفرانس.. اتحاد السلة يدعم المناطق لمواجهة فيروس كورونا

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة اجتماعًا هو الأول من نوعه بين اتحادات الألعاب المصرية عن طريق الفيديو كونفرانس لتفادي التجمعات وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وناقش مجلس الإدارة آخر تطورات الوضع العام في مصر في ظل توقف النشاط الرياضي على جميع المستويات العمرية والتواصل مع الاتحاد الدولي للعبة "فيبا" باستمرار للتناقش حول مستقبل النشاط الرياضي بجانب متابعة آخر تطورات اللاعبين المصريين العالقين في الخارج بسبب غلق المجال الجوي.