تلاحم تنفيذى ومجتمعى بأسوان لصرف المعاشات بمكاتب البريد

تواصل كافة الأجهزة والجهات المعنية بالتنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات والأحزاب المختلفة داخل نطاق محافظة أسوان تكاتفها وتلاحمها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحقيق المواجهة الصارمة والحاسمة لانتشار فيروس كورونا .

قام العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتفقد انتظام صرف المعاشات بمكاتب البريد و بريد إدفو وسنترال إدفو العمومى ، كما تابع أيضًا مع نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى والأحياء وذلك لتطبيق تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء لمنع أى تجمعات أو تكدسات فى أى مكان وفى أى وقت ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " .

كما قام شباب مبادرة "معا ضد كورونا " بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة النفق لصرف المعاشات، ومديرية الشباب والرياضة بأسوان، والنادى الروسى" نادى شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء بالسد العالى بكيما"، وبالتعاون مع محافظة أسوان ، والتنسيق مع دكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بتوفير مظلة وإقامة سرادق كبير لحماية الوافدين على صرف المعاشات من حرارة الشمس وتوفير مقاعد لمساعدة العملاء من كبار السن، علاوة على تطهير وتعقيم عدد من المنشآت شملت مبنى هيئة المعاشات بمنطقة النفق.

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى توجيهاته لتخفيف الازدحام فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية التى تشهد إقبال كثيف للمواطنين.

كما تم توفير منافذ لصرف المعاشات بالجمعيات الأهلية من خلال 12 مقرا كما هو مدرج بالجدول لمركز ومدينة أسوان ، بجانب مقر جميعة المعمارية بالوحدة المحلية بمدينة البصيلية، و مقر الوحدة المحلية لمدينة السباعية ، وجارى العمل مع هيئة البريد المصرية لتجهيز مقرات أخرى فى كافة مراكز المحافظة.

وبالتوازى مع ذلك تم تشغيل 160 مكتب بريد على مستوى المحافظة يعملوا جميعًا بكل طاقتهم وذلك للحد من التكدس والتجمعات ، كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من أى ماكينة صرف آلى فى أى مكان بدون خصم أى مصاريف إدارية، كما تم تنشيط جميع كروت الفيزا الخاصة بأصحاب المعاشات لتسهيل الصرف من جميع ماكينات الصراف الآلى بالبنوك.

وكانت قد صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بأن اليوم هو أول يوم فى صرف المعاشات المستحقة عن شهر إبريل وذلك من خلال منافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتى يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.

وأكدت نيفين القباج أنه منعًا للتكدس والازدحام أمام منافذ الصرف سيتم تنفيذ آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل على أن يتم تحويل المعاشات المحولة على حسابات فى البنوك من الأول من أبريل، وأشارت القباج إلى أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت الموافق " (1,2,4) من شهر أبريل.

أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد والاثنين والثلاثاء" الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ٱبريل ، أما بالنسبة لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريبًا فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل ، وأشارت إلى أنه من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.

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