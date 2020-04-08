AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط ثلاجة مواد غذائية يتلاعب صاحبها في تواريخ إنتاج اللحوم بالدقهلية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمخابز وكذا تشديد الرقابة على المواد البترولية. 

وأسفرت الحملة -بحسب بيان الأربعاء- عن ضبط ثلاجة مواد غذائية تقوم بتغيير تواريخ الإنتاج على اللحوم ومصادرة كمية لحوم قدرها 137 كجم.

كما تم تحرير 3 محاضر بيع اسطوانة أزيد من السعر الرسمى ومحضر تجميع 1000 لتر سولار وتم مصادرة الكمية المضبوطة.

وتمكنت الحملة من ضبط 12 مخبزا ينتج خبز ناقص الوزن و3 مخابز ينتج خبز غير مطابق للمواصفات و2 مخبز توقف عن الإنتاج و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 28 مخبزا مخالفا في حملة تموينية بالوادى الجديد

إصدار 12 ألف بطاقة تموينية بالبحيرة تالف وفاقد «إصدار جديد»

لضبط الأسواق.. تحرير58 مخالفة تموينية بالمنيا في حملات مكثفة

تحرير 180 محضرا تموينيا في حملة لمديرية تموين المنوفية

حملة تموينية لمحاربة التلاعب بالأسعار وتحرير محاضر للمخالفين في أجا.. صور

تموين اجا تشن حملة مكبرة علي الأسواق والمخابز

ترشيحاتنا

بعد قرار رئاسة الوزراء.. مد تعليق النشاط الرياضي لنهاية أبريل

5 لاعبين على أعتاب الزمالك.. خالد الغندور يكشف أسماءهم

الصحة العالمية تنصح بتناول الطعام بالمنزل بسبب فيروس كورونا

احذروا هذه العلامات عند شراء اللحوم والدواجن.. تفاصيل

الصحة: بدء تصنيع 200 ألف عبوة من «كلوروكين» لعلاج مرضى كورونا

أعرف الحقيقة.. هل يوجد فرق بين السعال الجاف والرطب لتحديد الإصابة بفيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شراشيب ولامع.. مى سليم تخطف الأنظار بفستان قصير

خالف توقعات الأطباء.. شاهد لحظة الاحتفال بشفاء مريض عمره 84 عاما من كورونا

بشرى سارة.. هانى الناظر يكشف مفاجأة عن علاج فيروس كورونا