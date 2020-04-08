ضبط ثلاجة مواد غذائية يتلاعب صاحبها في تواريخ إنتاج اللحوم بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمخابز وكذا تشديد الرقابة على المواد البترولية.



وأسفرت الحملة -بحسب بيان الأربعاء- عن ضبط ثلاجة مواد غذائية تقوم بتغيير تواريخ الإنتاج على اللحوم ومصادرة كمية لحوم قدرها 137 كجم.



كما تم تحرير 3 محاضر بيع اسطوانة أزيد من السعر الرسمى ومحضر تجميع 1000 لتر سولار وتم مصادرة الكمية المضبوطة.



وتمكنت الحملة من ضبط 12 مخبزا ينتج خبز ناقص الوزن و3 مخابز ينتج خبز غير مطابق للمواصفات و2 مخبز توقف عن الإنتاج و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار .