فيلم One Battle After Another يحقق أكثر من 100 مليون دولار عالميًا

واصل فيلم الأكشن والدراما “One Battle After Another” تحقيق نجاح قوي في شباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت إيراداته حاجز 103 ملايين دولار منذ طرحه في دور العرض.

جمع الفيلم نحو 43.7 مليون دولار في السوق الأمريكي والكندي، بينما حقق حوالي 59.5 مليون دولار من الأسواق الدولية، ليصل إجمالي إيراداته العالمية إلى أكثر من 103.2 مليون دولار حتى الآن.

الفيلم، الذي تدور أحداثه حول سلسلة من المعارك المصيرية التي يخوضها أبطاله في مواجهة قوى غامضة، حظي بإشادة من النقاد لأداء فريق التمثيل والمؤثرات البصرية المبهرة.

ويتوقع خبراء السينما أن يواصل الفيلم أداءه القوي في الأسابيع المقبلة، خاصة مع توسع عرضه في مزيد من الدول.



الفيلم من كتابة وإخراج بول توماس أندرسون وبطولة ليوناردو دي كابريو، وتتراوح ميزانيته بين 130 إلى 175 مليون دولار.

الفيلم يمزج بين التشويق، الكوميديا السوداء، والنقد السياسي، ويلعب دي كابريو دور بوب فيرجسون، ثوري سابق تغيّر اسمه وهويته بعد اختفاء زوجته بعد ولادتها طفلتهما.



وبعد مرور ستة عشر عامًا، يظهر عدو قديم يُدعى الكولونيل ستيفن لوكجاو، الذي يخطف ابنتهما «ويلا». عندها يجتمع بوب مع مجموعة من الثوار السابقين، ليشرعوا في مهمة إنقاذها، فيصطدمون بماضٍ مُعقَّد وصراعات سياسية حادّة.



يشارك في بطولة فيلم One Battle After Another كل من ريجينا هول، وبنيسيو ديل تورو، وشيلين وودلي، ومعهم أيضًا جيسي بليمونز وآلانا هايم، وغيرهم.