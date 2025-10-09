قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد هنيدي يحتفل بتأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

محمد هنيدي
محمد هنيدي
سارة عبد الله

علق الفنان محمد هنيدي، على تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد حسم الفراعنة بطاقة التأهل رسميًا.

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «مبررررروك لمصر والله وعملوها الرجالة».

وأعلن الفنان محمد هنيدي عن تحضيرات أحدث مسلسلاته المنتظرة بعنوان “عابدين” من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي.

وفى هذا السياق، شارك محمد هنيدي جمهوره صورة جديدة رفقة الكاتب يوسف معاطي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، وكتب معلقا: “عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي .. استنونا في مسلسل ((عابدين )) بإذن الله”.

مسلسل شهادة معاملة أطفال 

وشارك الفنان محمد هنيدي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

