محمد هنيدي يعلن عن مسلسل جديد بمشاركة الكاتب يوسف معاطي

أعلن الفنان محمد هنيدي عن تحضيرات أحدث مسلسلاته المنتظرة بعنوان “عابدين” من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي.

وفى هذا السياق، شارك محمد هنيدي جمهوره صورة جديدة رفقة الكاتب يوسف معاطي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، وكتب معلقا: “عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي .. استنونا في مسلسل ((عابدين )) بإذن الله”.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

وشارك الفنان محمد هنيدي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.