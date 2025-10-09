قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين : مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
تركيا : لا يُمكن تحقيق سلام دائم إلا من خلال حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
باريس تستضيف اجتماعًا حول «اليوم التالي» في قطاع غزة
وديتا مصر أبرزها.. مباريات اليوم الخميس 9 - 10 - 2025 والقنوات الناقلة
غناء ورقص.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد العرش اليهودي
مسئول أممي: يجب الإسراع في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الأنبا جابرييل يستقبل وزيرة الدولة بالنمسا في مقر المطرانية بڤيينا|صور
أمطار غزيرة ليلاً وخفيفة صباحًا.. تفاصيل الأحوال الجوية بالإسكندرية
أكثر من 4 أيام خطر.. تحذير لمرضى الإنفلونزا| تفاصيل
ستارمر يطالب بالتطبيق الفوري وبشكل كامل لاتفاق غزة والسماح بدخول المساعدات
حكم الصلاة بالعطر على الملابس للرجال والنساء.. اعرف الضوابط الشرعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نجوم “Knives Out: Wake Up Dead Man” يتألقون في العرض الأول بلندن

نجلاء سليمان

انطلق العرض الأوروبي الأول للفيلم المنتظر “Knives Out: Wake Up Dead Man”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي.

حضر الحدث عدد من أبرز نجوم العمل وصُنّاعه وسط تغطية إعلامية واسعة وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

تقدّم النجم دانيال كريج الحضور، عائدًا إلى دوره الشهير كمحقق غامض بونوا بلان في الجزء الثالث من سلسلة أفلام الجريمة والتحقيق. ورافقه على السجادة الحمراء كل من ميلا كونيس، كيري واشنطن، أندرو سكوت، جوش برولين، جلين كلوز، كايلي سبيني، جوش أوكونور، وداريل ماكورماك، إلى جانب مخرج الفيلم ريان جونسون الذي عبّر عن سعادته ببدء جولة العروض العالمية من لندن.

الفيلم الجديد، الذي تنتجه منصة نتفليكس، يُعد الفصل الثالث في سلسلة أفلام “Knives Out” التي حظيت بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة، حيث يقدّم هذه المرة جريمة غامضة جديدة تدور في أجواء أكثر قتامة وإثارة.

وقد وصف النقاد العرض بأنه أحد أبرز لحظات الافتتاح في مهرجان لندن هذا العام، لما شهده من حضور لامع وأزياء لافتة على السجادة الحمراء، بينما ينتظر الجمهور عرض الفيلم رسميًا على المنصة في نهاية عام 2025.

ويُعد هذا الجزء ختامًا مبدئيًا للثلاثية التي أنتجتها نتفليكس ضمن صفقة ضخمة تجاوزت 450 مليون دولار.

سيُعرض “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” حصريًا على منصة نتفليكس في 12 ديسمبر 2025، ليكون أحد أبرز أفلام موسم الأعياد.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اشرف صبحي

الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

أرشيفية

إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار

كيشو

وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه

الأهلي

أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي

حسام حسن

أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

السيارة المقلوبة

انقلاب سيارة ملاكي أمام بوابات حدائق الأهرام .. صور

هيبتا

الجزء الثاني من فيلم هيبتا يحقق 3 ملايين جنيه في أول يوم عرض

الدكتور عمرو دوارة

وزير الثقافة ينعى المخرج والمؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة

ليوناردو دي كابريو

فيلم One Battle After Another يحقق أكثر من 100 مليون دولار عالميًا

بإطلالات أنيقة .. العسيلي ونوف القمصاني حديث السوشيال ميديا من روما

محمود العسيلي وزوجته

تحذير: الإفراط في تناول البطاطس المقلية يزيد خطر الاكتئاب

البطاطس

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة

لفطار صحى..طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار..

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

