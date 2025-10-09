نجوم “Knives Out: Wake Up Dead Man” يتألقون في العرض الأول بلندن

انطلق العرض الأوروبي الأول للفيلم المنتظر “Knives Out: Wake Up Dead Man”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان لندن السينمائي.

حضر الحدث عدد من أبرز نجوم العمل وصُنّاعه وسط تغطية إعلامية واسعة وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

تقدّم النجم دانيال كريج الحضور، عائدًا إلى دوره الشهير كمحقق غامض بونوا بلان في الجزء الثالث من سلسلة أفلام الجريمة والتحقيق. ورافقه على السجادة الحمراء كل من ميلا كونيس، كيري واشنطن، أندرو سكوت، جوش برولين، جلين كلوز، كايلي سبيني، جوش أوكونور، وداريل ماكورماك، إلى جانب مخرج الفيلم ريان جونسون الذي عبّر عن سعادته ببدء جولة العروض العالمية من لندن.

الفيلم الجديد، الذي تنتجه منصة نتفليكس، يُعد الفصل الثالث في سلسلة أفلام “Knives Out” التي حظيت بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة، حيث يقدّم هذه المرة جريمة غامضة جديدة تدور في أجواء أكثر قتامة وإثارة.

وقد وصف النقاد العرض بأنه أحد أبرز لحظات الافتتاح في مهرجان لندن هذا العام، لما شهده من حضور لامع وأزياء لافتة على السجادة الحمراء، بينما ينتظر الجمهور عرض الفيلم رسميًا على المنصة في نهاية عام 2025.

ويُعد هذا الجزء ختامًا مبدئيًا للثلاثية التي أنتجتها نتفليكس ضمن صفقة ضخمة تجاوزت 450 مليون دولار.

سيُعرض “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” حصريًا على منصة نتفليكس في 12 ديسمبر 2025، ليكون أحد أبرز أفلام موسم الأعياد.