تفاصيل مفاوضات الاهلي مع بديل احمد فتحي من العراق .. خاص صدى البلد

دخل النادي الاهلي في مفاوضات شفهية مع العراقي علاء مهاوي ،لاعب فريق الشرطة العراقي، وذلك لتعويض رحيل نجم الفريق الاول احمد فتحي نهاية الموسم.

وأكد وكيل اللاعب سمير رشاد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد على ان بالفعل النادي الاهلي تواصل مع اللاعب خلال الفترة القليلة الماضية.

وشدد وكيل اللاعب على ان المفاوضات شفهية فقط حتى الان، الا انها لم ترقى للمستوى الرسمي او اي مخاطبات رسمية بين الفريقان.

وأضاف :" هناك اعجاب بمستوى علاء مهاوي داخل النادي الاهلي، خاصة وانه لاعب صغير السن بالاضافة الي ان الاهلي سيحصل على خدماته مجانًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

ويجدر الاشارة الي ان احمد فتحي اعلن رفضه تجديد تعاقده مع النادي الاهلي، وانه سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

واصدر احمد فتحي بيانا بعدما اعلن رحيله رسميا عن النادي الاهلي ، وجاء كالاتي :





بسم الله الرحمن الرحيم





بداية أحب ان أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين ادارة النادي الاهلي العظيم، فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم. فلا يصح جملة وتفصيلا ان يكون هناك خلاف بيني انا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تدخر جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء اي خلافات مزعومة وغير صحيحة.



