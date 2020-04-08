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اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. اعرف سعر جرام 21

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-4-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 716 جنيهًا، بعد أن كان يسجل 718 جنيهًا،  لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأربعاء، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام الذعب عيار 21 اليوم،الأربعاء 716جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.


وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:


  تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 814 جنيها إلى 818 جنيها.
 
تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 746 جنيها إلى 750 جنيها.

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 712 جنيها إلى 716 جنيها.

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  ما بين  610 جنيهات إلى 614 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

 تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 475 جنيها إلى 477  جنيها.

 تتراوح سعر الجنيه الذهب 5696 جنيها إلى 5728 ، يزن 8 جرامات.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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