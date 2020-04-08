رئيس البرازيل يبحث مع سفير مصر الجديد تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل رئيس البرازيل جايير بولسونارو بقصر الرئاسة بالعاصمة برازيليا سفير مصر الجديد وائل أبوالمجد ، لتقديم أوراق اعتماده.





وبحث الرئيس البرازيلي مع السفير أبوالمجد عقب تقديم أوراق اعتماده سبل تعزيز العلاقات بين البلدّين في مختلف جوانبها، ورفع مستوى التبادل التجاري البالغ حاليًا نحو 3,5 مليار دولار سنويا وفتح الأسواق البرازيلية أمام السلع والمنتجات المصرية، فضلًا عن مناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية واستعراض الدور المصري فيها.





حضر اللقاء كل من وزير الدولة للشئون الخارجية بجمهورية البرازيل الفيدرالية إرنستو أراووجو، وأمين عام وزارة الخارجية البرازيلية، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية.