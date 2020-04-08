AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدلا من الأوزان.. نجل راغب علامة يحمل والدته خلال ممارسة التمارين الرياضية.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:06 م
نجل راغب علامة ووالدته
نجل راغب علامة ووالدته
Advertisements
مصطفى كرم
نشرت صفحة برنامج عرب وود فيديو جديد لنجل الفنان راغب علامة وهو يمارس التمارين الرياضية داخل منزله خلال فترة الحجر الصحي.

وظهر نجل راغب علامة وهو يحمل والدته ليمارس بها الالعاب الرياضية بدلا من أوزان الحديد، وظهر تشجيع والده لها في جو عائلي تسوده الكوميديا.

طرح النجم اللبناني راغب علامة مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

وكان راغب علام أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتحدى كورونا .. راغب علامة يستعد لأحدث أغانيه

أخاف منك وأكرهك.. راغب علامة يشكر فيروس كورونا

حجر منزلي.. ابن راغب علامة يلعب ضغط ويحمل والدته.. شاهد

راغب علامة: نتعرض في لبنان لسرقة علني واستغلال كورونا

راغب علامة يشيد بدور الحكومة اللبنانية في التعامل مع كورونا

انتو أملنا.. راغب علامة يطرح كليبا جديدا للتوعية بمخاطر كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء عن حظر التجول

الحل في 60 دقيقة.. لماذا قلصت الحكومة حظر التجول لمدة ساعة ؟

الأعداد هتزيد .. عمرو أديب يشعل تويتر بتويتة جديدة عن كورونا.. شاهد

شقيقان يقتلان خالهما لخلافات على الميراث في قنا

قطارات إضافية الأبرز.. 3 إجراءات جديدة من مترو الأنفاق بعد تمديد الحظر

ببنطلون أحمر .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة كلاسيكية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان دايما في إيدك.. تعلم طريقة آمنة لتعقيم هاتفك المحمول

رغم رائحته.. فوائد بالجملة لتناول البصل الأخضر يوميا

شفاء 8 حالات جديدة من مصابى كورونا بمستشفى العزل فى قها