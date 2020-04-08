بدلا من الأوزان.. نجل راغب علامة يحمل والدته خلال ممارسة التمارين الرياضية.. شاهد





وظهر نجل راغب علامة وهو يحمل والدته ليمارس بها الالعاب الرياضية بدلا من أوزان الحديد، وظهر تشجيع والده لها في جو عائلي تسوده الكوميديا.





طرح النجم اللبناني راغب علامة مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.





وكان راغب علام أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

نشرت صفحة برنامج عرب وود فيديو جديد لنجل الفنان راغب علامة وهو يمارس التمارين الرياضية داخل منزله خلال فترة الحجر الصحي.