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فن

طرح بوستر مسلسل اتنين في الصندوق

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:27 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
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آيه عاطف - مريم عزت
طرحت الشركة المنتجة  لمسلسل "اتنين  في الصندوق"، البوستر الرسمي للعمل؛ وذلك تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020 على شاشة قناة MBC masr.

وضم البوستر عددا من نجوم العمل، من بينهم "حمدي الميرغني، واوس اوس، وصلاح عبد الله، وهالة فاخر، و محمود البزاوي، وبيومي فؤاد، غيرهم، كما تم طرح بوسترات منفردة لنجوم العمل.

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

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