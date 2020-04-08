الحضرى يخوض التدريبات المنزلية برفقة نجم الزمالك ..صور

خاض عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق التدريبات المنزلية برفقة طارق حامد لاعب فريق الزمالك خلال تواجدهما فى إحدى حدائق التجمعات السكنية.

ونشر عصام الحضرى خلال الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام صور له برفقة طارق حامد و أحد المدربين و الاصدقاء فى احدى حدائق التجمعات السكانية.





وقدم عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب الوطني الأسبق، اعتذارا لجماهير نادى الزمالك، على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين جماهير القلعة البيضاء.

وقال الحضري في مقطع الفيديو : "يمكن في ناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير النادي الأبيض".