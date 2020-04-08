رغم تجديد غلق الصحفيين أسبوعين.. استمرار تقديم الخدمات الضرورية للأعضاء





إغلاق المبنى لمدة اسبوعين قادمين ابتداء من السبت المقبل ١١ ابريل





فتح المجمع الاستهلاكى الغذائى التابع للقوات المسلحة يوميا





صرف المعاشات للمستحقين من البريد سواء المعاش النقابى او الحكومى





... تأجيل تحصيل اقساط اشتراك مشروع العلاج وتحويل بدلات البطالة للزملاء بالصحف المتعطلة على البطاقات الائتمانية .. و تأخير سداد اقساط قروض البنوك والإسكان





صندوق التكافل يعفي من الغرامات والرسوم ويؤجل أقساط القروض 6 شهور





لجنة الرعاية تتلقى شكاوى الاشتباه بفيروس كورونا تليفونيا









قررت نقابة الصحفيين تمديد غلق مبنى النقابة لإسبوعين قادمين واستمرار تقديم خدمات الضرورة، وذلك حرصا على سلامة الأعضاء.





كما واصلت إدارة النقابة فى عمليات التطهير والتعقيم لتطهير المبنى بالكامل ضد فيروس كورونا .





وقال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين انه فى اطار استمرار الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومن اجل صحة الزملاء الصحفيين وبعد المناقشة مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان فقد تقرر تمديد غلق مبنى النقابة لمدة اسبوعين قادمين ابتداء من السبت المقبل ١١ ابريل ..





واضاف شبانة ان الغلق لن يكون غلقا كليا وإنما سيتواصل العمل اليومى بمقر النقابة لخدمات الضرورة واقتصاره بالدور الأرضى وذلك لمدة ثلاث ساعات فقط من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ولخدمات محددة وهى العلاج حيث سيتواجد احد موظفيه فى حالة الاحتياج اليه مع التأكيد على خدمة الواتس اب بالنسبة للتحويلات للمستشفيات او لإجراء التحاليل والإشاعات .. وكذلك سيتواجد محاسب واحد من الادارة المالية لصرف اية مستحقات للزملاء من خزينة النقابة ويتواجد يوميا صراف للخزينة وموظف ادارى لمتابعة ما يجرى وتقديم تقرير يومى ..

واشار السكرتير العام ان مكتب البريد يعمل حاليا بشكل يومى بجميع خدماته ومنها صرف المعاشات للمستحقين من البريد سواء المعاش النقابى او الحكومى .. كما ستستمر خدمات المجمع الاستهلاكى الغذائى التابع للقوات المسلحة يوميا مؤكدا ان نفس هذه الخدمات والإجراءات تلتزم بها النقابة الفرعية بالإسكندرية .





واشار شبانة ان نقابة الصحفيين واجهت الأزمة مبكرا واحتاطت لها واتخذت التدابير الإرشادية والتنفيذية والطبية للحفاظ على الزملاء كما قدم مجلس النقابة الكثير من التيسيرات للزملاء الحاصلين على القروض الحسنة مع تأجيل تحصيل اقساط اشتراك مشروع العلاج وتحويل بدلات البطالة للزملاء بالصحف المتعطلة على البطاقات الائتمانية وتأجيل سداد اقساط قروض البنوك والإسكان لثلاثة اشهر مع استمرار بيع المنتجات الغذائية بمنفذ القوات المسلحة بمقر النقابة بالإضافة الى كثير من الخدمات .





كما تتلقى لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين شكاوى الاشتباه الخاصة بالصحفيين وأسرهم، على رقم واتس ( ٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠)، ونذكركم برقم طوارئ "كورونا"، الخاص بوزارة الصحة (١٠٥).





وتواصل النقابة تلقى طلبات إجراء تحويلات الأشعة والتحاليل، والتحويل للمستشفيات، بشأن الرعاية الطبية عامة على واتس ( ٠١٠٢٣١٨٢٣٩٣)





وكان قد اعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة، أنه استكمالًا للإجراءات التي تتخذها النقابة لتخفيف الأعباء عن الزملاء أعضاءها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع الزميلين محمد عارف مدير الصندوق وعمرو الدردير أمين الصندوق، اتخذ مجلس إدارة الصندوق ثلاثة قرارات للتيسير على الزملاء الأعضاء في الصندوق وهي:

1- إعفاء الزملاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.

2- إعفاء الزملاء الذين تم فصلهم من عضوية الصندوق ولديهم الرغبة للعودة لعضويته، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.

3- تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 شهور إبتداء من شهر أبريل القادم.

وأوضح النقيب أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المنظمة لتطبيق هذه القرارات فور إعادة فتح مقر النقابة.



