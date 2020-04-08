أحمد موسى يعرض بثا مباشرا من حفل مناجاة ليلة النصف من شعبان لـ محمد ثروت

عرض الإعلامى أحمد موسى، بثا مباشرا من حفل "مناجاة ليلة النصف من شعبان" للفنان محمد ثروت.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن هذا البث مباشر من الاحتفالية.

قال الفنان محمد ثروت ، إنه اعتاد على تقديم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان في السنوات الماضية، مضيفا: "الحفل هذا العام ستتم إذاعته عبر قناتى الخاصة على يوتيوب؛ وذلك لظروف مكافحة وباء كورونا ومساعدة للناس على البقاء في منازلهم".





وكشف الفنان محمد ثروت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن فكرة إقامة الحفلة على يوتيوب، قائلا: "كنت حزينا بسبب الظروف المحيطه بنا، ابني أحمد ثروت اقترح عليَّ التوجه لليوتيوب وأن له جمهورا كبيرا؛ قلت له هجرب".



