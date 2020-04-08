بالأرقام.. ماذا فعل كورونا فى 192 دولة





أودت جائحة فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 82726 شخصا في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الوباء في نهاية ديسمبر في الصين.





تم تشخيص أكثر من مليون و438290 إصابة رسميًا في 192 دولة ومنطقة منذ بداية الوباء. ومع ذلك، فإن هذا العدد لا يعكس سوى جزء صغير من عدد المصابين فعليًا بالعدوى، إذ يلجأ عدد كبير من البلدان الآن فقط لفحص الحالات التي تتطلب رعاية في المستشفى.





ومن بين هذه الحالات، يُعتبر ما لا يقل عن 275500 أنهم شُفيوا. إيطاليا التي سجلت أول وفاة على صلة بكوفيد-19 في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات مع 17127 وفاة من بين 135586 إصابة.





وأعلنت السلطات شفاء 24392 شخصًا. بعد إيطاليا، تأتي إسبانيا التي سجلت 14555 وفاة من بين 146690 إصابة، ثم الولايات المتحدة مع 12911 وفاة و399929 إصابة، وفرنسا مع 10328 حالة وفاة و109069 إصابة، فالمملكة المتحدة مع 6159 وفاة و55242 إصابة. وسجلت الصين (باستثناء منطقتي هونغ كونغ وماكاو) ما مجموعه 81802 إصابة (62 جديدة بين الثلاثاء والأربعاء) و3333 وفاة (2 جديدة) فيما شُفي 77279 مريضًا.





ومن ثم يتبين أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات مع 399929 إصابة مسجلة رسميا بما في ذلك 12911 وفاة فيما شفي 22539 مريضًا. ومنذ يوم الثلاثاء عند الساعة 19,00 ت غ، أعلنت بليز والجزر العذراء الأميركية وبربادوس عن أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس على أراضيها.





وبلغ مجموع الوفيات في أوروبا الأربعاء عند الساعة 11,00 ت غ 58627 وفاة و750276 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 13309 وفاة و417740 إصابة. وأحصيت في آسيا 4395 وفاة و125215 إصابة، وفي الشرق الأوسط 4234 وفاة و88158 إصابة، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 1570 وفاة و39297 إصابة، وإفريقيا 537 وفاة و10605 إصابات، وأوقيانيا 54 وفاة و7000 إصابة. أعدت الحصيلة استنادًا إلى البيانات التي جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة ومن منظمة الصحة العالمية.