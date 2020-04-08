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أخبار العالم

وقف إطلاق النار في اليمن أسبوعين لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:07 م
العقيد المالكي
العقيد المالكي
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عبدالله قدري
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وَقْف إطلاق نار شاملا في اليمن لمدة أسبوعَيْن بدءًا من غد "الخميس" الموافق (16 شعبان 1441ه / 09 إبريل 2020م) الساعة (1200) بالتوقيت المحلي، في هدنة قابلة للتمديد بهدف تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف، بناء على إعلانها السابق بتاريخ (01 شعبان 1441ه / 25 مارس 2020م) بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا (19-COVID) .

وأضاف العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" تجد الفرصة مهيأة لتضافر الجهود كافة للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وستدعم بشكل كبير هذه الخطوات الأساسية كافة مع الأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل، يتفق عليه اليمنيون.
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