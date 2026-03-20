محافظ الغربية يستقبل المهنئين بعيد الفطر ويؤكد: المناسبة فرصة لتعزيز المحبة

استقبل اللواء محافظ الغربية، اليوم، بديوان عام المحافظة عددًا من المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، بينهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديرو الإدارات، وموظفو الديوان العام، بالإضافة إلى القيادات الدينية والتنفيذية وممثلي الأحزاب السياسية، في أجواء سادها الفرح والبهجة بهذه المناسبة المباركة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن سعادته بهذه الزيارات، مشيرًا إلى أن العيد يمثل فرصة لتعزيز روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن ونشر البهجة بين المواطنين. كما وجّه تهنئته لشعب مصر عامة، وأهالي الغربية خاصة، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام بالخير واليُمن والبركات، ويحفظ الوطن من كل سوء، تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تهنئة عيد الفطر المبارك

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية ستواصل عملها خلال إجازة العيد لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع تكثيف المتابعة للأسواق والمرافق العامة والحدائق والمتنزهات لتوفير أجواء احتفالية آمنة ومريحة للعائلات. وشدد على أهمية تكاتف الجميع لمواصلة جهود التنمية والبناء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات أبناء المحافظة.