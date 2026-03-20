الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العيش المقطع وجبة إفطار لا غنى عنها فى عيد الفطر بمطروح .. صور

العيش المقطع فى مطروح
العيش المقطع فى مطروح
ايمن محمود

تحت سماء الصحراء الصافية، وبين نسمات البحر المتوسط التي تعانق رمال الغرب، يحتفل أهالي مطروح بعيد الفطر بطقوس خاصة تحمل عبق التراث وروح البداوة الأصيلة، حيث لا تقتصر مظاهر العيد على الزيارات والتهاني فقط، بل تمتد لتشمل موائد عامرة بأكلات مميزة تعكس هوية المكان وتاريخه.

اختلاف مظاهر العيد

وتختلف مظاهر الاحتفال بعيد الفطر من محافظة إلى أخرى، بل ومن قرية إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة، إلا أن محافظة مطروح تظل لها بصمتها الخاصة، خاصة في الأطعمة التي يحرص البدو على إعدادها خلال أيام العيد، والتي توارثوها عبر الأجيال، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من فرحة العيد.

العيش المقطع” 

وتتصدر أطباق “العيش المقطع” مائدة الإفطار لدى بدو مطروح خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يُعد العيش المقطع من أشهر وأهم الوجبات التقليدية. 

طريق التحضير

يتم تحضير العيش المُقطع  من دقيق يُعجن بالماء والملح، ثم يُفرد ويُقطع إلى أجزاء صغيرة، مع إضافة كميات وفيرة من الدقيق بين طبقاته، قبل أن يُطهى على النار ويُخلط باللبن، ويُقدم مع العسل الأسود والسمن البلدي، ليمنح مذاقًا غنيًا ومميزًا.

يقول دكتور حمد خالد شعيب الباحث فى التراث اليدوى ان عيد الفطر يطلق عليه في باديتنا وشرق ليبيا وجنوب تونس  وفي غالبية مناطق الصحراويين عيد العيش .


عيد العيش وسبب التسمية
واضاف سُمي عيدالعيش لتمييزه بالطعام  الذي يُقدم فيه (العيش المُقطع ) وكذا  للإعلان عن بدأ تناول العيش والإنتهاء من شهر الصوم.

أعياد واكلات

وأشار   يوجد عيدين للمسلمين فقد توافق القوم على تسمية عيدالأضحى بعيد اللحم وعيد الفطر بعيدالعيش ويوجد عيد شعبي إستثناء إحتفالاً بمولد الهُدى صل الله عليه وسلم يُطلق عليه عيد العصيدة  حيث تصنع الأمهات العصيدة فجر ذكرى ميلادالحبيب وكأنهن يستقبلن مولود جديد.

اجتماع العائلات على الافطار

 واكد ان  العيش المُقطع  يُصنع  من الدقيق بعد عجنه وفرده  يُلف ويُقطع بسكين حاد ليصبح شبيه للماكرونة (الاسباجيتي ) ويُضاف عليه الحليب اوالحساء  ويُقدم معه الرُب بالسمن المُحلى 
 وقال انه لازالت أمهاتنا في البادية يُحافظن على هذه السُنة ولازلن  يدعمن اللمة والإجتماع من خلال مايُطلقن عليه المَده اي يُمد الطعام ويُقدم في بيت الكبير سواء كان كبير النجع اوالحي او القبيلة والعائلة وما أن يخرج الرجال للصلاة حتى تُسرع النسوة لتجهيز المائدة في مربوعة الكبير يعود الرجال من صلاة العيد  فلايعرف احدهم من اي طبق آكل 
لتعم الأُلفة والمودة والحب  ويُغني الصغار 
فطار اساسي

وقال إبراهيم يونس من اهالى مطروح اننا كبدو مطروح لو مفطرناش عيش عرب يوم العيد يبقي معيدناش مشيرا انه عبارة عن عجين مطبوخ في اللبن يضاف اليه السمن او الزبدة

وجبة تراثية 

 .واوضح ان العيش المُقطع   وجبة تراثية  صباح عيدالفطر مضيفا أننا  ورثناه عن اجدادنا من زمن قديم حيث قدم اجدادنا مهاجرين من برقة واستوطنوا مصر لليوم واندمجوا مع السكان الاصليين غير انهم فرضوا هذه الاكلة فرضا اجتماعيا لاقت استحسان بعض العائلات المصرية الاصل فصاروا يقلدونهم فى عملها يوم عيد الفطر واخذت مسمى جديدا وهو( اكلة عيش العرب )

