"بنرزق من عند ربنا".. جدة لستة أطفال تتحدث عن معاناتها 9 أعوام

عرض الإعلامي هاني عبد الرحيم، مقدم برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا مصورًا لمنزل أسرة مكونة من جدة و6 أحفاد تم بناءه وتطويره مجددًا بعد انهياره بسبب السيول التي أصابت قرية الديسمي بمركز الصف في محافظة الجيزة.

وقالت جدة الأبناء خلال لقاءها، إن والد الأحفاد توفي بسبب حادثة في 2011 لتقوم هي بتربيه الأبناء لنحو 9 أعوام، مضيفة: "انا بربيهم بعد وفاة ابوهم وامهم اتجوزت حلال ربنا بعد الوفاة بسبعة أشهر لأنها عيلة صغيرة عندها 20 سنين وأسرتها تعامله بشكل وحش".

وأضافت: "أنا بصرف عليهم من عند ربنا، كنت واخدة قرض عشان اجيب عربية بحصان وألزم القمامة لكني مكنتش قادرة اكمل شغل عليها واخدها ابني عشان يشتغل عليها وبعدين عمل حادثة ومات، فبعت العربية بعد كدا، والحمد لله بنرزق من عند ربنا، ونفسي أعمل عمرة".

ورد مقدم البرنامج قائلًا: "احنا بنحاول نفرح الأسر بحاجات بسيطة وربنا يجعلنا سبب في مساعدة الناس في الظروف الصعبة، فرحة الأطفال الأيتام ليها معاني مهمة، والأطفال محتاجين دايما اللي يساعدهم ويقف جمبهم".



