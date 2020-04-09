AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:00 ص
رجل حاول إحراق زوجته
رجل حاول إحراق زوجته حية بسبب كورونا
Advertisements
عزة عاطف
بالفعل بدأ فيروس كورونا والنتائج المترتبة على تفشيه في إصابة الناس بالجنون، والجشع، والأنانية، فهذا الكائن المجهري الذي لا يرى بالعين المجردة لم يصبح خطرًا على الأشخاص المعرضين للإصابة فقط بل على الأصحاء ضحايا الجشع التام، فقد ارتكب زوج أمريكي أبشع جريمة مجردة من الإنسانية.

أصاب الجنون والغضب زوجًا يبلغ 63 عامًا عندما علم بأن زوجته القعيدة لن يسري عليها قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بتعويض العمال العاطلين عن العمل بـ 1200 دولار لكل منهم، ولم يكن لذوي الإعاقة نصيب من التعويض.

قرر الزوج بلا رحمة إشعال النار في زوجته القعيدة بعد أن اكتشف أنها غير مؤهلة للحصول على تعويض ترامب عن انتشار فيروس كورونا التاجي وفرض الحظر على البلاد.

وبحسب صحيفة "مترو" فقد غمر الزوج «جو ماسياس» زوجته الضعيفة وغير القادرة على الحركة بالبنزين في منزل "مقطورة" ألبوكيرك في نيو مكسيكو، ثم حاول إشعال النار أكثر من مرة بسيجارته لكنه فشل لحسن حظ المرأة.


وقد اتُهم بمحاولة القتل بعد أن أكدت الشرطة قيامه أيضًا بسكب البنزين في جميع أنحاء المنزل المتنقل الذي يتشاركه مع زوجته في محاولة فاشلة لإحراقه فتموت زوجته بداخله.

بعد الاعتداء الشنيع عليها تمكنت المرأة المعاقة من الاتصال بالشرطة حيث وجدها الضباط مستلقية على أرضية المقطورة بينما قد غرق شعرها وملابسها في الوقود، وقد استطاعت الشرطة الإمساك به قبل ارتكاب جريمته.

أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعثر الاقتصاد الأمريكي وترك 10 ملايين شخص عاطلين عن العمل بعد أن أجبرت عشرات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق أبوابها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجل يذبح زوجته ويسير برأسها المقطوع في الشارع .. شاهد

هدية فلانتين فخمة.. زوجة مهددة بالطلاق بسبب سوء تفاهم

على الملأ وفي نصف الشارع.. زوج يحرق أطفاله وزوجته وينتحر

قتل مراته وحاول الانتحار.. لماذا أطلق طبيب الشرقية النار على زوجته

القبض على كويتي حاول قتل زوجته وابنته للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا

مشهد كارثي.. مقطورات الجثث تنتشر فى نيويورك بسبب كورونا.. شاهد

ترشيحاتنا

شوبير: بيراميدز لن يتعاقد مع أحمد فتحي.. ومحمود علاء لم يجدد للزمالك لهذا السبب

محمد صلاح والمحمدي وتريزيجيه يدعمون مبادرة مكافحة كورونا في إنجلترا

أخبار الفن | الموت يفجع الفنان معتز التوني.. وكنزي عمرو دياب وشقيقتها تشعلان السوشيال ميديا بوصلة رقص

أحمد فتحي خرج من المولد بلا حمص.. "حافة الهاوية" كلمة سر أفقدت الجوكر كل شيء

بـ ماكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث صورة

وزير التعليم يوضح حقيقة إيقاف حسابات الطلاب على منصة edmodo

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها