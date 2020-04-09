بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

بالفعل بدأ فيروس كورونا والنتائج المترتبة على تفشيه في إصابة الناس بالجنون، والجشع، والأنانية، فهذا الكائن المجهري الذي لا يرى بالعين المجردة لم يصبح خطرًا على الأشخاص المعرضين للإصابة فقط بل على الأصحاء ضحايا الجشع التام، فقد ارتكب زوج أمريكي أبشع جريمة مجردة من الإنسانية.





أصاب الجنون والغضب زوجًا يبلغ 63 عامًا عندما علم بأن زوجته القعيدة لن يسري عليها قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بتعويض العمال العاطلين عن العمل بـ 1200 دولار لكل منهم، ولم يكن لذوي الإعاقة نصيب من التعويض.





قرر الزوج بلا رحمة إشعال النار في زوجته القعيدة بعد أن اكتشف أنها غير مؤهلة للحصول على تعويض ترامب عن انتشار فيروس كورونا التاجي وفرض الحظر على البلاد.





وبحسب صحيفة "مترو" فقد غمر الزوج «جو ماسياس» زوجته الضعيفة وغير القادرة على الحركة بالبنزين في منزل "مقطورة" ألبوكيرك في نيو مكسيكو، ثم حاول إشعال النار أكثر من مرة بسيجارته لكنه فشل لحسن حظ المرأة.









وقد اتُهم بمحاولة القتل بعد أن أكدت الشرطة قيامه أيضًا بسكب البنزين في جميع أنحاء المنزل المتنقل الذي يتشاركه مع زوجته في محاولة فاشلة لإحراقه فتموت زوجته بداخله.





بعد الاعتداء الشنيع عليها تمكنت المرأة المعاقة من الاتصال بالشرطة حيث وجدها الضباط مستلقية على أرضية المقطورة بينما قد غرق شعرها وملابسها في الوقود، وقد استطاعت الشرطة الإمساك به قبل ارتكاب جريمته.





أدى تفشي فيروس كورونا إلى تعثر الاقتصاد الأمريكي وترك 10 ملايين شخص عاطلين عن العمل بعد أن أجبرت عشرات الآلاف من الشركات في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق أبوابها.



