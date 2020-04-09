ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

كانت حياتهم اليومية تسير بشكل طبيعي، ففي الصباح يخرج سكان كفر الخيام إلى أعمالهم ويتجولون في شوارع قريتهم، ثم يعودون إلى منازلهم مساءً بحلول موعد حظر التجوال تجنبًا لتفشي فيروس كورونا، لكن خبر وضع جيرانهم في قرية المعتمدية تحت الحجر الصحي والعزل التام؛ جاء كالصاعقة على أهالي كفر الخيام، فلم يتوقعوا قط أنه بين يوم وليلة وبسرعة البرق يتحول مصيرهم إلى مصير أهالي المعتمدية نفسه.









منذ إعلان عدد من الحالات في قرية المعتمدية الموجودة في كرداسة بالجيزة أمس الأول، الثلاثاء، انتشرت سيارات الشرطة في الشوارع، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى القرية وما حولها، واليوم استيقظ أهالي كفر الخيام المجاور للمعتمدية على قرار فرض الحظر الكامل على الكفر كله ووضعه تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.



