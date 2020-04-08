تعليق ناري من رضا عبدالعال على طلب الزمالك إلغاء الدوري.. شاهد

أكد رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري سيؤثر على مستوي القطبين إلى جانب نادي بيراميدز وخاصة فى البطولات الأفريقية.

وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "إلغاء الدوري سيؤثر على اللاعبين إلى جانب منتخب مصر، والشركة الراعية سوف تخسر خسارة فادحة، وأرفض إلغاء المسابقة بكل تأكيد".





وأضاف: "الزمالك يرغب فى إلغاء بطولة الدوري لأنه بعيد عن المنافسة، ولكنه سيتأثر به فى بطولة دوري أبطال أفريقيا".



