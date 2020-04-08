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رياضة

تعليق ناري من رضا عبدالعال على طلب الزمالك إلغاء الدوري.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:36 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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حسن العمدة
أكد رضا عبدالعال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن إلغاء بطولة الدوري سيؤثر على مستوي القطبين إلى جانب نادي بيراميدز وخاصة فى البطولات الأفريقية.
 
وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten": "إلغاء الدوري سيؤثر على اللاعبين إلى جانب منتخب مصر، والشركة الراعية سوف تخسر خسارة فادحة، وأرفض إلغاء المسابقة بكل تأكيد".

وأضاف: "الزمالك يرغب فى إلغاء بطولة الدوري لأنه بعيد عن المنافسة، ولكنه سيتأثر به فى بطولة دوري أبطال أفريقيا".

ويتمسك مسئولو نادي الزمالك، بإلغاء مسابقة الدوري المصري في الموسم الجاري، بعد إعلان اتحاد الكرة عن تأجيل المسابقة للمرة الثالثة، بسبب الأحداث الجارية في توابع فيروس كورونا.

ويتوقف النشاط الرياضي في الفترة الحالية بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، بعد قرار اتحاد الكرة بمد تعليق مسابقة الدوري المصري حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

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