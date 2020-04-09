رغم تفشي كورونا ..ترامب: أصبحنا أقرب من عودة بلادنا إلى وضعها الطبيعي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أصبحت أقرب من العودة إلى وضعها الطبيعي.





انتقلت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذا المعدل.

,بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء.

وتضم الأرقام الإجمالية حالات من جميع الولايات الـ50 في البلاد، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية. بالإضافة إلى جميع الحالات التي أعيدت إلى الولايات المتحدة. وذلك فيما عدا وايومنج، حيث إنها الولاية أو الإقليم الوحيد الذي لم يبلغ عن وفيات بسبب الفيروس.





وحتى الآن، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 5543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و934 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.