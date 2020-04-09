AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم تفشي كورونا ..ترامب: أصبحنا أقرب من عودة بلادنا إلى وضعها الطبيعي

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:03 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أصبحت أقرب من العودة إلى وضعها الطبيعي.

انتقلت الولايات المتحدة إلى المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بعد أن تجاوزت إسبانيا في هذا المعدل.
,بلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 14 ألفا 262 حالة، حسبما أفاد معهد جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء.
وتضم الأرقام الإجمالية حالات من جميع الولايات الـ50 في البلاد، ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية. بالإضافة إلى جميع  الحالات التي أعيدت إلى الولايات المتحدة. وذلك فيما عدا وايومنج، حيث إنها الولاية أو الإقليم الوحيد الذي لم يبلغ عن وفيات بسبب الفيروس.

وحتى الآن، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 5543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و934 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ 4000

884 حالة وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد بأمريكا

نبأ صادم من أمريكا.. وفيات كورونا تقترب من الـ 10 آلاف

أمريكا تسجل أكثر من 10 آلاف وفاة و367 ألف إصابة منذ انتشار كورونا

أمريكا تسجل 934 وفاة و5543 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

أمريكا تنهار .. أكثر من 14200 وفاة بسبب كورونا بالولايات المتحدة

ترشيحاتنا

الأعداد هتزيد .. عمرو أديب يشعل تويتر بتويتة جديدة عن كورونا.. شاهد

طالب ترامب برحيله.. مالا تعرفه عن مدير منظمة الصحة العالمية.. وعلاقته بإثيوبيا

شركة طيران أمريكية تطرح فكرة جديدة للوقاية من كورونا على الطائرات

أحمد فتحي خرج من المولد بلا حمص.. "حافة الهاوية" كلمة سر أفقدت الجوكر كل شيء

أزمة جديدة داخل نادي الزمالك.. شوبير يوضح

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات.. الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته

بالمشاركة المجتمعية.. تزويد مستشفى بالشرقية بأجهزة تنفس صناعي وأدوات تعقيم لمواجهة كورونا