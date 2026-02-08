قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
حتى القضبان لم تفرق بين الدم.. السجن المشدد 5 سنوات لشقيقين وغرامة 50 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
حكم نهائي بإعدام المتهم بالاعتداء على سجدة طفلة المنوفية
ليفاندوفسكي يدخل التاريخ مجددا.. كيف يقود النجم البولندي برشلونة للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني؟
برلماني: ميثاق الشركات الناشئة يمكن الشباب اقتصاديًا ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية

أميرة خلف

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب بإعلان  الدكتور مصطفى مدبولي الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر ، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.


وأكد " مسعود " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن هذا الميثاق من شأنه أن يتيح للشركات الناشئة بيئة منظمة لتطوير مشاريعها، علاوة على دوره في إزالة العقبات التي تواجهها، كما سيسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا العميقة، منوها بأن ميثاق الشركات الناشئة وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات احتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، اليوم، أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تنمية الكوادر المحلية وجذب رأس المال المخاطر.

وشدد على أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة في الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما ومساندة كبيرة للشركات الناشئة.

ولفت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة تم وضعه في عملية تشاركية تتسم بالشفافية، معلنا إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.

