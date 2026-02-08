برلماني: ميثاق الشركات الناشئة يمكن الشباب اقتصاديًا ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر ، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.



وأكد " مسعود " في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" أن هذا الميثاق من شأنه أن يتيح للشركات الناشئة بيئة منظمة لتطوير مشاريعها، علاوة على دوره في إزالة العقبات التي تواجهها، كما سيسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا العميقة، منوها بأن ميثاق الشركات الناشئة وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات احتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، اليوم، أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تنمية الكوادر المحلية وجذب رأس المال المخاطر.

وشدد على أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة في الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما ومساندة كبيرة للشركات الناشئة.

ولفت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة تم وضعه في عملية تشاركية تتسم بالشفافية، معلنا إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.