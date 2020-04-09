الناتو والأمم المتحدة يتفقان على تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات لعمليات حفظ السلام

اتفق حلف شمال الأطلسي (ناتو) ومنظمة الأمم المتحدة على تعزيز تعاونهما العملي في مجال بناء القدرات لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.





وأوضح "ناتو" - وفقًا لما جاء على الموقع الإلكتروني للحلف - أنه سيقدم دعمًا متخصصًا في تطوير عمليات تقييم الأداء العسكري والرعاية الطبية ومكافحة الأجهزة المتفجرة والإشارات والاتصالات، مؤكدًا أن الهدف العام لاتفاق المنظمتين هو تعزيز الأداء التشغيلي، وسلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتنفيذ مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة "العمل من أجل حفظ السلام" التي يدعمها الحلف.





وذكر الحلف أنه سيدعم تدريب قوات حفظ السلام من خلال توفير خبراء للانضمام إلى فرق الأمم المتحدة، كما ستساهم خبرة الحلف في مجالات عمليات تقييم الأداء العسكري والرعاية الطبية ومكافحة الأجهزة المتفجرة والإشارات والاتصالات في تطوير برامج التدريب على حفظ السلام، مشيرًا إلى أن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مفوضة للعمل في بيئات متزايدة الخطورة، لذلك فإن القدرات في هذه المجالات ضرورية.





ولفت إلى أنه سيقدم دعمه لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إطار مبادرته للدفاع وبناء القدرات الأمنية ذات الصلة، وسيساهم في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2436 لعام 2018 بشأن تعزيز أداء أفراد حفظ السلام، وستساهم حزمة الدفاع وبناء القدرات في تعزيز القدرات التدريبية للأمم المتحدة في مركز الخدمات الإقليمي للأمم المتحدة في عنتيبي بأوغندا والذي يعمل كمركز لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا، كما سيوفر التعاون من خلال حزمة الدفاع وبناء القدرات هذه فرصة لخبراء "ناتو" للاستفادة من تجارب الأمم المتحدة.





ونوَّه حلف "ناتو" بأن الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة تقوم على الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، كما هو موضح بشكل أكبر في الإعلان المشترك بشأن التعاون بين الأمانة العامة للأمم المتحدة والناتو والذي يُمَكّن الموظفين من التعاون في مجموعة من الأمور التقنية، خاصة مكافحة الأجهزة المتفجرة والطب العسكري ونزع السلاح والمرأة والسلام والأمن وقضايا الحماية ومكافحة الإرهاب وإصلاح الهياكل والمؤسسات الدفاعية.