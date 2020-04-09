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أخبار البلد

المعامل المركزية: لدينا 29 معملا لتحاليل فيروس كورونا والنتائج تظهر في 6 ساعات

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة نانسي الجندى، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، إنه يوجد 23 معملا مرجعيا تابعا لوزارة الصحة يقوم بإجراء تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنه سيتم في الأسبوع القادم إنشاء 6 معامل أخرى.

وأكدت الدكتورة نانسي الجندى، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، فى تصريحات صحفية، أن هناك أشخاصا مدربين على سحب العينات وحفظها بشكل مناسب، متابعة "يتم الحصول على مسحة من الأنف والفم للتحليل فى حالة الاشتباه بالإصابة، كما أنه يتم إظهار النتائج في 6 ساعات".

وأضافت نانسي الجندي، أن تحليل الـ pCR يكشف عن وجود الفيروس، مشيرة إلي أن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن ينتقل عن طريق الرذاذ كما لا ينتقل عن طريق الحشرات.

وكانت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، أعلنت خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

وقال بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.

وأكد البيان مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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