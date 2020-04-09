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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:20 ص
علياء فوزى
سجلت اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى استقرار خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 ابريل 2020.

استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل
4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.25جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.


وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.
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