سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس

سجلت اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى استقرار خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 ابريل 2020.



استقر سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المركزى ليسجل

4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس ليسجل 4.27 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



و استقر سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.25 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع .



و استقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.26 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى البنك الاهلى 4.25جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.





وسجل الدرهم الاماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

