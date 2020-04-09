انتقال كورونا للإنسان عبر الزهور والنباتات.. مدير حديقة الأورمان يوضح

قال الدكتور محمد فوزي، مدير حديقة الأورمان ، إن فيروس كورونا لا يصيب الزهور والنباتات، حيث أن النباتات لها أمراض فيروسية وبكتيرية خاصة بها.





وأضاف "فوزي"، من خلال حوارة ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten" ، أنه لا يمكن أن تنتقل أمراض من النباتات إلى الإنسان، موضحا أن هناك أطباء متخصصين في الحديقة مهتم المرور على النباتات وعلاج أي أمراض تظهر عليها.





مدير حديقة الأورمان ، إلى أن عند ظهور أي إصابة على النباتات يبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى رش باقى النباتات المحيطة به لوقايته من العدوى . وأشار



