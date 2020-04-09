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انتقال كورونا للإنسان عبر الزهور والنباتات.. مدير حديقة الأورمان يوضح

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:02 ص
الزهور والكورونا
الزهور والكورونا
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد فوزي، مدير حديقة الأورمان ، إن فيروس كورونا لا يصيب الزهور والنباتات، حيث أن النباتات لها أمراض فيروسية وبكتيرية خاصة بها.

وأضاف  "فوزي"، من خلال حوارة ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten" ، أنه لا يمكن أن تنتقل أمراض من النباتات إلى الإنسان، موضحا أن هناك أطباء متخصصين في الحديقة مهتم المرور على النباتات وعلاج أي أمراض تظهر عليها.

وأشار  مدير حديقة الأورمان ، إلى أن عند ظهور أي إصابة على النباتات يبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى رش باقى النباتات المحيطة به لوقايته من العدوى .

وتابع: أنه يتم علاج أي نبات أصيبت بأي فيروس وإن لم يكن هناك علاج يتم قطعه فورًاحتى لا يتسبب فى إصابة باقي النباتات الأخرى .
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