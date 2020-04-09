أولى بوادر تخفيف الحظر في أمريكا.. قواعد جديدة لعودة العاملين بالقطاعات الحيوية

أقر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض أمس الأربعاء قواعد جديدة تسمح للعاملين في القطاعات الحيوية بالعودة إلى أعمالهم، مع اتباع إرشادات محدد لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سمحت السلطات الصحية الأمريكية بعودة العاملين الذين لا يشعرون بأي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا بالعودة إلى أعمالهم، شريطة قياس درجة حرارتهم قبل بدء العمل وارتداء كمامات طبية طوال فترة تواجدهم في العمل واتباع قواعد التباعد الاجتماعي.













وتُعد تلك أولى خطوات تخفيف إجراءات الحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث نشر الرئيس دونالد ترامب تغريدة أكد فيها أن الاقتصاد سيعاود الفتح بأسرع من المتصور.





وصدرت تعليمات للعاملين العائدين إلى أشغالهم بعدم تبادل أي أدوات شخصية، خاصة تلك التي يتسم استعمالها قرب الوجه والرأس، وكذلك عدم التجمع في غرف الاستراحة أو أي مكان داخل منشآت الأعمال.





كما صدرت تعليمات لأصحاب الأعمال ومديري المؤسسات بصرف أي عامل تبدو عليه أعراض المرض، والعمل على توسيع المساحات المخصصة للعمل والمسافات بين العاملين أثناء أداء أعمالهم.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليون ونصف المليون إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تجاوز 88 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الخميس.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 1,519,484حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 88,549 حالة وفاة على مستوى العالم. وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 330,916 شخصا.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، حيث وصل عدد الإصابات بها إلى 435,160 تليها إسبانيا ثم إيطاليا ثم ثم ألمانيا ثم فرنسا وبعدها الصين وإيران وبريطانيا.