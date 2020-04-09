أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

لم يتوقف فيروس كورونا عن حصد أرواح الأمريكيين، فاليوم راحت ضحيته عائلة كاملة من أم وأبنائها الثلاثة تباعًا؛ مما ترك ذويهم في مأساة من بعد رحيلهم.





قتل الفيروس التاجي المميت الذي اجتاح العالم مؤخرًا الأم «أنطوانيت فرانكلين» من نيو أورلينز في الولايات المتحدة، حيث فارقت الحياة عن عمر يناهز 86 عامًا.





وقد توفيت بعد 3 أيام فقط من إصابة ابنها هيرمان فرانكلين 71 عامًا - وهو أب لثمانية أطفال – ففي مشهد مأساوي كان على فرانكلين أن يتحمل خسارة أمه اثنين من أشقائه قبل وفاته هو الآخر.





ألقى الستة الباقون من أبناء السيدة أنطوانيت، التراب على والدتهم وأشقائهم الثلاثة بعد وفاة أنتوني فرانكلين عن عمر يناهز 58 عامًا ومن بعده توفي تيموثي فرانكلين البالغ من العمر 61 عامًا ثم لحقهم أخوهم الأكبر هيرمان.





كانت نيو أورليانز ولويزيانا من بين المناطق الأكثر تضررًا من Covid-19، حيث تأكد إصابة أكثر من 16000 شخص وقتل 670 ضحية لفيروس كورونا.





كما تشير الإحصاءات إلى أن المرض أكثر عرضة للتسبب في حالات خطيرة أو الوفاة لدى الأمريكيين من أصل أفريقي وأمريكا اللاتينية وفقًا لصحيفة مترو.



