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محافظات

للوقاية من كورونا..صحة الشرقية تواصل أعمال التطهير اليومية للمنشآت الحيوية

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة.

وذلك بالإستمرار في أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت العامة، منها محلات بيع الطيور، ومراكز الشرطة، والسجون، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة، والمحال التجارية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية..

وأشار "مسعود" الي انه قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.
للوقاية من كورونا..صحة الشرقية تواصل أعمال التطهير اليومية للمنشآت الحيوية
للوقاية من كورونا..صحة الشرقية تواصل أعمال التطهير اليومية للمنشآت الحيوية
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