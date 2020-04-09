فيها حاجة حلوة.. حملة من شباب قرية بالغربية لمساعدة كبار السن فى صرف المعاشات.. صور

شهدت قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية تدشين مبادرة شبابية للمشاركة فى حملات تنظيم ومساعدة كبار السن أثناء عمليات صرف المعاش بمدارس القرية حفاظا على أرواح المواطنين.

وجاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما أطلق عدد من شباب القرية، مبادرة شبابية تحت مسمى "مبادرة شباب كتامة" لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تنظيم كبار السن أثناء عمليات صرف المعاش، وشارك بالمباردة نحو 20 شابا متطوعا من أبناء القرية.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا أعلنا عن تبرعهما بـ 20% من راتبهما لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا محافظ الغربية ونائبه جميع أطياف المجتمع المدني بالمساهمة في صندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا على حساب رقم 037037 في جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في مؤتمر صحفيا يوم الأربعاء عن إجراء غير مسبوق بالتبرع بنسبة 20% من رواتب الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة العمالة غير المنتظمة.