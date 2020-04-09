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ثقافة

مصطفى الفقي: أزمة كورونا أثبتت أن القيادة والشعب "إيد واحدة"

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن تجاوب الشعب المصري مع القيادة السياسية من خلال الالتزام بمتطلبات مواجهة وباء كورونا يمثل الحالة الثانية من الانضباط في مواجهة المواقف الصعبة منذ حرب أكتوبر عام 1973. 

وقال مصطفى الفقي في حديثه إلى الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، إن القيادة والشعب يضربان المثل الحقيقي في مواجهة الأزمات الطارئة، والجماهير تمضي على إيقاع القيادة السياسية ثقة فيها، وادراكا للمخاطر المحتملة. 

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن شكل العالم سوف يتغير من جراء تداعيات وباء كورونا حيث سوف يتجه أكثر تجاه العمل والتعليم عن بعد، وهو اتجاه بدأت إرهاصاته منذ سنوات، وينتقل الآن إلى الدول النامية.
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