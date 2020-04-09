مصطفى الفقي: أزمة كورونا أثبتت أن القيادة والشعب "إيد واحدة"

أكد الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن تجاوب الشعب المصري مع القيادة السياسية من خلال الالتزام بمتطلبات مواجهة وباء كورونا يمثل الحالة الثانية من الانضباط في مواجهة المواقف الصعبة منذ حرب أكتوبر عام 1973.





وقال مصطفى الفقي في حديثه إلى الإعلامي شريف عامر على قناة "إم بي سي مصر"، إن القيادة والشعب يضربان المثل الحقيقي في مواجهة الأزمات الطارئة، والجماهير تمضي على إيقاع القيادة السياسية ثقة فيها، وادراكا للمخاطر المحتملة.



