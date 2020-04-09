برلمانى يشيد بجهود الرئيس والدولة فى مكافحة فيروس كورونا

أكد محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز كفر الدوار، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن علي استقرار الأوضاع بقري وعزب كفر الدوار، بالتزامن مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم المتواصلة يوميًا للشوارع بجميع مناطق مدينة كفر الدوار وتوابعها.

مشيدا بدور وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة فى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، والدور الكبير التي تقوم به الدولة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، منذ اللحظات الأولي لظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية.

وطالب شعلان، المواطنين في كفر الدوار وجميع مدن وقري محافظة البحيرة، بعدم الإنسياق وراء الشائعات التي تروج علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك "، والتي تهدف لبث الخوف والقلق بين المواطنين من خلال نشر معلومات وأخبار غير صحيحة تهدف لزعزعة أمن وإستقرار الوطن.

وعن الحالة الصحية للمتوفي الثاني بكفر الدوار، قال شعلان:" أن تقارير الصحة الصادر من مستشفي العزل العجمي، أكدت علي شفاء المتوفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث كان يعالج من التلف بالرئة وتوفي متأثرًا بالمرض المزمن".

وأكد أن وزارة الصحة تقوم كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بحالات الوفاة حيث أن عمليات دفن الضحايا يتم وفقًا للإشتراطات الوقائية المتبعة في ذلك ولا داعي للقلق والخوف من المواطنين.