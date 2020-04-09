واقعة مؤثرة.. وفاة شقيقتين توأم بفارق 4 أيام بسبب فيروس كورونا

في واقعة مؤثرة، توفيت شقيقتان توأم عن عمر يناهر 66 عامًا بفارق أربعة أيام عن بعضهما البعض، وذلك جراء إصابتهما بفيروس "كورونا" المميت.





ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه يُعتقد أن الشقيقتين "إيلين" و"إليانور أندروز"، وهما من "ويلز" في المملكة المتحدة، قد أصيبتا بالعدوى في المنزل الذي كانتا تقيمان فيه معًا.





وقال نجل "إليانور"، "ستيوارت أندريس"، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن أعراض المرض ظهرت على والدته أولًا، وتوفيت في التاسع والعشرين من مارس الماضي، وبعد مضي أربعة أيام، توفيت شقيقتها "إيلين" عقب دخولها المستشفى، حيث تدهورت حالتها الصحية على نحو سريع أثناء تلقيها العلاج.





وكانت الشقيقتان تعانيان من مشاكل صحية كامنة مرتبطة بعمرهما.





يشار إلى أن الشقيق الأكبر لـ"إيلين" و"إليانور"، والبالغ من عمر 68 عامًا، متواجد حاليًا في المستشفى بعد تشخيص إصابته بالمرض بدوره.





وفي ظل هذه المحنة التي لحقت بعائلته، حث "ستيوارت" المواطنين على ضرورة البقاء في منازلهم والالتزام بتوجيهات الحكومة للسيطرة على تفشي الوباء.



