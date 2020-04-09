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رياضة

أحمد ناجي يكشف سبب خلافه مع مانويل جوزيه

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:10 م
احمد ناجي
احمد ناجي
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق وسموحة الحالي كواليس العمل مع البرتغالي مانويل جوزيه في تجربته بإيران عقب رحيله عن الأهلي.
 
قال أحمد ناجي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 1،: "قلت لجوزيه هعمل استخارة قبل العمل معه في ايران وفهمته يعني ايه استخارة". 

وتابع: بعدها قلت له موافق وبعتله الباسبور بتاعي المنتهي بالغلط، وعمل مشكلة وقالي انا اللي عملتك انت فاكر نفسك نجم وازاي انت مش عايز تيجي. 

وأكمل ناجي: فهمت جوزيه الوضع، وبعدها بعت له الباسبور الصحيح، وطلبني اشتغل في اتحاد جدة لكن الأهلي رفض يسيبني. 

جدير بالذكر أن جوزيه، قاد الأهلي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات، والسوبر الإفريقي 4 مرات، والمشاركة في كأس العالم 3 مرات والحصول على الميدالية البرونزية، بالإضافة إلى 6 ألقاب دوري، وكأس السوبر المحلي 4 مرات، و2 لقب كأس مصر.
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