برومو مسلسل "ليالينا" لـ غادة عادل .. تعرف على قنوات عرضه فى رمضان

كشف تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي لمسلسل "ليالينا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عادل.

نشر تامر مرسى، برومو المسلسل الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2020، عبر صفحته الشخصية على موقع Facebook، وعلق موضحًا قنوات العرض، إذ كتب أنها ستعرض عبر شاشة cbc، cbc drama.

نشر تامر مرسى، برومو المسلسل الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2020، عبر صفحته الشخصية على موقع Facebook، وعلق موضحًا قنوات العرض، إذ كتب أنها ستعرض عبر شاشة cbc، cbc drama.