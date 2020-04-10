برومو مسلسل "ليالينا" لـ غادة عادل .. تعرف على قنوات عرضه فى رمضان

كشف تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الرسمي لمسلسل "ليالينا"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عادل.
نشر تامر مرسى، برومو المسلسل الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2020، عبر صفحته الشخصية على موقع Facebook، وعلق موضحًا قنوات العرض، إذ كتب أنها ستعرض عبر شاشة cbc، cbc drama.
مسلسل "ليالينا"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية هي غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، وإياد نصار، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، وغيرهم، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد صالح.