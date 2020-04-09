كرشة وأسماك فاسدة.. التموين تحرر عددا من المحاضر بكفر الدوار.. شاهد

تمكنت الإدارة التموينية بكفر الدوار خلال حملة مكبرة بالتنسيق مع الطب البيطرى من ضبط 10 اطنان كرشه وام الشلاتيت غير صالحه للاستهلاك الادمى باحدى ثلاجات حفظ اللحوم بالإضافة إلى ضبط ٢ طن ملح سياحات و٣ اطنان سمك ماكريل مجمد غير صالح للاستهلاك الادمى وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.





وكانت إدارة كفر الدوار التموينية بكفر الدوار برئاسة مصطفى يوسف الزمرانى مدير تموين كفرالدوار قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق للتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء و لضبط السله الغير صالحة للاستهلاك البشري ومجهولة المصدر.





وجاء الحملة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة و بإشراف كمال راشد وكيل وزاره التموين بالبحيره ومشاركة إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدي الصيرفي رئيس مباحث تموين البحيره .





أسفرت الحملة عن ضبط 10 اطنان كرشه و ام الشلاتيت 2 طن ملح سياحات وتم ضبط احد ثلاجات حفظ وتجميد اللحوم والاسماك بداخلها 3 طن سمك هورس ماكريل غير صالحة للاستهلاك الادمى.

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتم تحرير محضر بالواقعه ايضا وجار عرض المحاضر على النيابه العامه لاتخاذ لاجراءات القانونيه حيال المخالفين