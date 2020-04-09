عبد الظاهر السقا يكشف مصير كريم العراقي من الانتقال إلى القطبين

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي، أن كريم العراقي ظهير أيمن الفريق لن يرحل في الفترة المقبلة.

وقال السقا في تصريحات إذاعية لـ أون سبورت : "لا نستطيع التفريط في أي لاعب خلال الوقت الحالي بسبب القيد"، مضيفا: "لا نستطيع إبرام أي صفقة حتى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب عقوبة فيفا علينا لذا لن نتمكن من التفريط في كريم العراقي أو أي لاعب آخر".

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر أمس الأربعاء تأجيل استئناف مسابقة الدوري مرة أخرى بعد قرار رئيس الوزراء بتمديد الحظر نظرًا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السقا :"هناك مشكلة أخرى وهو عدم وجود بديل للعراقي كما نعاني من نقص كبير في الخط الخلفي سواء في الجانب الدفاعي أو مركز الظهير الأيسر".

وأوضح :"العراقي لم يتلق أي عروض رسمية أو شفهية سواء من الأهلي أو الزمالك، لذا لا يوجد لاعب للبيع".