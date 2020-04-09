التعليم تكشف نتائج التحقيق مع المدرس المحرض على إفشال الامتحان التجريبي.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن امتحانات أولى ثانوى وثانية ثانوي ستكون على التابلت فى موعدها كما أعلن سابقًا، والثالث الثانوى سيكون فى اللجان.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى أم سي" المذاع على قناة دى أم سي، تقديم رامى رضوان، أن الوزارة قامت بوقف المعلم الذى كان يتحدث مع طالبة لإفشال الامتحان التجريبي.

وأشار إلى أن المدرس يتم التحقيق معه ومن الممكن أن يتم فصله من مهنة التعليم نهائي.





وفى نفس السياق قال الإعلامى رامى رضوان إنه تلقى رسائل تقول إن المقطع الصوتى للمدرس غير صحيح، ولكن الوزارة تحقق فى الواقعة، كما أكد رضوان أنه تلقى رسائل من زوجة المدرس وهى تدعي عليه.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في رسالة مصورة اليوم، عن جدول المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل والذي يعد شرطًا لانتقال الطلاب (في الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة التعليمية التالية.





وقال إن المشروع البحثي هدفه تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن المشروعات البحثية تغيير جذري في عملية التقييم والتعليم لأبنائنا الطلاب.



