وليد صلاح الدين: سأتصدى للشائعات دفاعًا عن لاعبي الأهلي

انتقد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعض وسائل الإعلام بسبب ما وصفه بترويج أخبار غير دقيقة تتعلق بالفريق الأول ولاعبيه، مؤكداً أنه سيتصدى لتلك التجاوزات بكل حزم.

وجاءت تصريحاته بعد تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري في الإمارات، للمرة الخامسة توالياً والسادسة عشرة في تاريخه، عقب فوزه على الزمالك بهدفين دون مقابل، أحرزهما أشرف بن شرقي ومروان عطية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد.

وقال وليد صلاح الدين في مداخلة تلفزيونية: "سأواجه بنفسي المواقع والبرامج التي تروج لمعلومات مغلوطة عن لاعبي الأهلي. أنا مسؤول عن الدفاع عنهم، ولن أسمح بالمساس بأي لاعب، خصوصاً أنني أطلب منهم عدم الرد إعلامياً أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن موقفه لا يُعد تهديداً لأحد، بل هو جزء من مهامه لحماية عناصر الفريق، مشيراً إلى وجود بعض الوقائع التي تستهدف الحارس محمد الشناوي، والثنائي أحمد سيد زيزو ومحمد هاني.

وأكد مدير الكرة أن لاعبي الأهلي يتحلون بالانضباط الكامل، وهو ما انعكس على نتائج الفريق الأخيرة، قائلاً: "الفوز بالسوبر المصري جاء تتويجاً للالتزام والعمل الجاد داخل الفريق".

وأضاف: "الأهلي قدم أداءً مميزاً في البطولة، سواء أمام سيراميكا كليوباترا أو في النهائي أمام الزمالك، واستحق اللقب عن جدارة في توقيت مثالي".

وختم تصريحاته قائلاً: "المباراة النهائية كانت نموذجاً مشرفاً للكرة المصرية، والأهلي يواصل العمل من أجل حصد جميع البطولات في المرحلة المقبلة".